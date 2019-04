Shass

Jérémie Berrebi, entrepreneur

Le parti Shass que je soutiens depuis mon arrivée en Israël est le seul ayant réellement considéré les Français au cours des dernières années. Je l’ai vu et je continue à le voir en ce moment même où les élections se préparent. Des écoles sont en cours d’ouverture dans plusieurs villes d’Israël, plusieurs conseillers municipaux francophones ont été placés par Shass dans plusieurs mairies du pays: Jérusalem (Shmouel Marciano), Ashdod (Rav David Touitou), Kyriat Sefer (Rav Yaakov Marciano), Kyriat Ye’arim/Telz-Stone (Yossi Taieb), Raanana (Laurent Ayache) et font un travail exemplaire au service de la communauté francophone. Beaucoup d’autres projets sont en cours mais il serait trop tôt pour en parler. Le projet d’obtenir le ministère de l’intégration et d’y placer un responsable francophone est aussi indispensable car cela va, enfin, permettre à l’État de proposer des aides toutes particulières à la population francophone, ce qui n’a jamais été fait jusqu’alors. Beaucoup d’entre vous souhaitent soutenir Binyamin Netanyahu au poste de Premier Ministre et c’est aussi mon cas. En votant Shass lors des élections, nous soutenons directement Binyamin Netanyahu et nous recevons en prime une aide directe et efficace pour la communauté Juive de France. Voter est très important. Ne passez pas à côté de cette occasion d’aider directement la communauté au moment où elle en a le plus besoin.