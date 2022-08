Le chanteur Aviv Guefen a une très longue carrière artistique en Israël. Chanteur et compositeur depuis près de 40 ans, il a toujours déplacé les foules et sa personnalité constitue certainement une des raisons de son succès.

Guefen était, par ailleurs, engagé idéologiquement très à gauche. Il a refusé de faire son service militaire et n’hésitait pas à tenir des discours virulents contre la religion et contre les habitants des implantations. Il était véritablement la mascotte artistique de la gauche voire de l’extrême-gauche.

Mais ça c’était avant… Il y a quelques années, Aviv Guefen a commencé à s’ouvrir au dialogue avec ceux qui ne partageaient pas son mode de vie et ses positions politiques. On se souvient qu’il avait pris sous son aile, un jeune chanteur religieux, habitant la Samarie, dans l’émission The Voice et qu’il avait même chanté avec lui à Tapoua’h.

Puis il y a eu le Corona et le traitement réservé aux orthodoxes dans le pays. Beaucoup leur ont reproché de ne pas respecter les règles sanitaires et de diffuser la maladie. Aviv Guefen a alors, contre toute attente, pris la défense de ce public.

Et à cette même période, il a enregistré un duo avec le chanteur hassidique mondialement connu, Avraham Fried.

L’année dernière, Aviv Guefen est monté sur scène avec Avraham Fried à Jérusalem devant des milliers de personnes du public religieux et religieux sioniste. Il leur a demandé pardon pour la façon dont il a les avait traités pendant toutes ces années.

Cet été, Guefen a poursuivi sa mue et a participé à plusieurs concerts en Judée-Samarie, lors desquels il a déclaré son amour pour tout le peuple juif, sans distinction. Coiffé d’une kippa, il a présenté ses excuses aux habitants des implantations pour ses discours contre eux pendant des dizaines d’années: »Je voulais plaire à mon public. Mes propos étaient ceux d’un ignorant. Je vous demande pardon. J’ai appris beaucoup, je suis là avec amour. Beaucoup d’amis m’ont aidé dans ce parcours. L’une d’entre eux est Ayelet Shaked. Je veux la remercier de m’avoir ouvert les yeux ».

Il a dit sa joie d’être à Bet El devant ce public: »Je vous aime », a-t-il lancé au public.

Ce changement n’est pas passé inaperçu en Israël, notamment au sein de son public de gauche, certains reconnaissant ne plus pouvoir écouter sa musique depuis qu’il manifeste une ouverture à droite.

Le sujet est même arrivé dans la presse britannique. The Guardian parle avec curiosité de cet artiste emblématique de la gauche israélienne qui »se rapproche de la droite ». Le site britannique titre: »La star du rock qui est revenu sur son idéologie et se rapproche de la droite, après avoir définit les colons comme ses frères ».

Le média poursuit: »Ce changement symbolise sur le plan culturel la droitisation d’Israël et plante un clou supplémentaire dans le cercueil de l’héritage de paix du Premier ministre assassiné Itshak Rabin, avec lequel Guefen était ami ».

D’ailleurs, The Guardian cite l’ancien conseiller de Rabin, z’l, Ori Dromi: »Rabin se retourne sûrement dans sa tombe. Aller ramper devant les colons est la dernière chose que Rabin aurait faite. Je suis certain qu’il aurait eu des paroles très dures contre cela ».