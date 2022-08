Le Premier ministre Yaïr Lapid a reçu cet après-midi le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou afin de l’informer de l’état des lieux concernant l’accord qui se profile entre les puissances occidentales et l’Iran.

Cette rencontre intervient après plusieurs jours lors desquels les deux hommes se sont mutuellement accusés de n’avoir rien fait pour bloquer l’Iran dans sa course au nucléaire.

Il y a quelques minutes, la rencontre s’est terminée et Netanyahou s’est adressé aux médias: »Je suis encore plus inquiet maintenant », a-t-il affirmé, »rien n’a été fait. Hélas, Lapid et Gantz étaient endormis pendant toute cette année et maintenant, ils ne font rien auprès du Congrès et des médias américains ».

Rappelons que les services du Premier ministre Lapid tentent depuis plusieurs jours d’organiser un entretien téléphonique avec le Président américain Joe Biden, mais pour le moment, l’administration américaine n’a pas accédé à leur demande. Le secrétaire d’Etat, Antony Blinken, est lui aussi aux abonnés absents.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu à Washington, où il a été reçu par le chef du renseignement américain mais pas par son homologue.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a déclaré à l’issue de sa rencontre avec Binyamin Netanyahou: »En matière sécuritaire, il n’y a ni opposition, ni coalition. Israël est fort et nous travaillerons ensemble pour préserver nos intérêts sécuritaires contre quiconque tente de nous nuire ».