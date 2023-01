L’ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington a annoncé que son pays avait décidé d’inscrire dans ses programmes scolaires l’étude de la Shoah et ce en coopération avec Yad Vashem.

Il s’agit d’une première historique puisque cette période de l’histoire n’était jusqu’à présent pas du tout enseignée dans les écoles emiraties et qu’il s’agit du premier pays arabe au monde à prendre l’intiative de le faire.

Le site Ynet révèle que le ministère de la Culture et de la Jeunesse aux Emirats s’est tourné vers Yad Vashem afin d’être aidé dans la constitution de programmes d’études de la Shoah. En Israël, on a accueilli cette demande avec enthousiasme, »Nous nous félicitons de cette démarche et nous sommes heureux de coopérer en mettant à profit notre expertise, notre expérience et les documents variés dont nous disposons, y compris en langue arabe ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a lui aussi tenu à souligner l’importance de cette décision des Emirats: »Perpétuer la mémoire de la Shoah et enseigner les leçons à en tirer ainsi que les composantes centrales de la lutte contre la haine et l’antisémitisme est indispensable ».

Cette initiative fait suite à une initiative privée présentée le jour de Yom HaShoah en 2021, et à la suite des traités de paix signés entre Israël et les États arabes. La première et unique une galerie commémorative de la Shoah dans le monde arabe avait été créée, ce jour-là, aux Emirats arabes unis par Ahmed Obaid AlMansoori. Monde. La Galerie commémorative de la Shoah du Musée du carrefour des civilisations est devenue une plaque tournante internationale pour les événements et les cérémonies de commémoration de la Shoah; un centre de promotion de la paix, la tolérance et la solidarité judéo-arabe au Moyen-Orient ; et un important lieu de rassemblement pour la communauté juive émiratie.

AlMansoori, qui a consacré sa vie à faire avancer la paix, la tolérance et à promouvoir l’histoire du peuple juif en tant que partie intégrante du Moyen-Orient, avait pris la parole lors du 125e anniversaire du premier congrès sioniste et avait révélé une rare lettre écrite et signée par le père du sionisme, Théodore Herzl, qu’il a acquis en 2016 à Vienne, et qui est depuis exposée dans son musée de Dubaï dans le cadre d’une collection de documents et d’objets juifs historiques présentés au large public visitant le musée chaque année.

La lettre – datant de 1897, il y a exactement 125 ans – a été écrite et signée par Théodore Herzl et a été authentifiée.

AlMansoori avait déclaré à Bâle: « Il est de la plus haute importance que les jeunes générations du Moyen-Orient découvrent le judaïsme, le sionisme et Israël – cela renforcera la paix, non seulement entre Israël et les Émirats arabes unis, mais aussi dans toute la région. Il est fondamental que nous vivions côte à côte dans le respect mutuel, en comprenant l’histoire et les valeurs de chaque nation et de chaque peuple».

Yaakov Hagoel, président de l’Organisation sioniste mondiale, a déclaré : « Le travail unique de S.E. AlMansoori pour commémorer la Shoah aux Émirats arabes unis est un exemple digne pour le monde arabe sur l’importance de changer les perceptions et les discussions sur la Shoah et l’importance de l’État d’Israël. Herzl n’a jamais imaginé que le jour viendrait où un dirigeant arabe courageux participerait à un congrès sioniste avec des milliers de Juifs du monde entier dont l’objectif est le renforcement et le développement de l’État indépendant et souverain d’Israël ».