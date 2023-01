Dans la série des sanctions décidées par le cabinet de sécurité contre l’Autorité palestinienne après le vote anti-israélien à l’ONU, se trouve l’annulation du statut VIP de plusieurs personnalités palestiniennes.

C’est ainsi qu’aujourd’hui (dimanche), le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El Malki, a eu du mal à rentrer chez lui. Arrivant de l’étranger par le passage Allenby – par lequel les Palestiniens peuvent passer de la Jordanie à la Judée-Samarie et vice-versa – le ministre a voulu faire valoir son laisser-passer VIP et ne pas faire la queue comme tout le monde. Il a alors découvert que celui-ci n’était plus valable et il a dû se résoudre à rejoindre le commun des mortels et attendre patiemment son tour.

Plus d’une heure de queue pendant laquelle, plusieurs Palestiniens sont venus l’interroger sur la raison pour laquelle il se trouvait dans la file d’attente.

El Malki s’est insurgé contre cet affront: »Les mesures de l’occupant contreviennent au droit international ». Sur la radio Kol Palestine, il a enjoint la communauté internationale à prendre des mesures sans équivoque pour que »l’Etat occupant comprenne qu’il ne peut pas faire tout ce qu’il veut. Nous allons continuer à mobiliser l’opinion internationale contre les occupants racistes ».

Le nouveau cabinet de sécurité a décidé jeudi dernier d’une série de sanctions contre l’Autorité palestinienne après le vote contre Israël à l’Assemblée générale de l’ONU initié par les Palestiniens.

Les mesures décrétées sont appliquées dans la foulée, comme en témoignent le cas d’El Malki, mais aussi la signature par le ministre des Finances, Smotrich, du décret de confiscation de 139 millions de shekels sur les fonds versés à l’AP afin de les distribuer aux familles victimes du terrorisme palestinien.