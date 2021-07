À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ?

Le journaliste Ami Segal n’en finit pas de nous surprendre. On connaît son franc–parler, ses analyses souvent prophétiques, ses interventions sans complaisance sur la chaîne 12, aux côtés de la fameuse Yonit Levi. Il a fait fort une fois de plus, en nous tenant en haleine toute une nuit, de dimanche jusqu’au lendemain 11 h. Dans un style officiel façon Premier ministre – celui de votre choix –, il a annoncé sa propre conférence de presse sur ses comptes Twitter et Instagram personnels. Au lieu de nous parler des autres, cette fois il nous a parlé de lui. On a tout imaginé : son entrée en politique, comme à l’époque Yaïr Lapid, sa virée droite-gauche, en tant que conseiller du Premier ministre fraîchement en place, son départ pour les îles ou une autre chaîne concurrente, ou même la création de son média – mais non !

Amit Segal, dans une campagne de marketing à unshekel, a réussi un coup de maître, comme toujours. Suivi par 131 000 abonnés sur Instagram et 423 943 sur Facebook, il a tout simplementannoncé la sortie de son premier livre : L’Histoire de la politique israélienne. Le titre semble banal, pourtant le journaliste promet d’y dévoiler des secrets d’État… Un peu comme Yossi Cohen, l’ancien chef du Mossad, dans sa dernière interview télévisée. Sur son mur virtuel, il explique comment, durant toute cette dernière année, enfermé entre les quatre murs de sa maison du fait de la crise sanitaire, il a ressenti le besoin d’écrire. Décidément, cette pandémie aura été source d’inspiration et d’opportunités de changement, suscitant chez les uns et les autres des vocations profondément enfouies et qui soudain ont vu le jour…

La journaliste Sivan Rahav-Meir, elle aussi très populaire, réussit également, dans un style différent, plus spirituel, à nous étonner tous les jours, avec une actualité inédite qu’elle va recueillir ici et là en Israël ou sur la planète. Ses messages sont toujours emplis d’émotion et d’empathie. À sa façon si particulière, elle talonne de très près AmitSegal, avec 119 000 fans sur Instagram et 226 347 sur Facebook. Son récent post matinal sur Joe Biden, le président des États-Unis, s’agenouillant plein de respect devant Rivka Ravitz, maman de 12 enfants et chef de cabinet de Rivlin, est un exemple de réveil à la Sivan.

Le monde a bien changé depuis la création de l’État d’Israël. Deux journalistes du monde religieux, qui réunissent près d’un million de fans à eux deux (en prenant en compte Twitter), font la pluie et le beau temps, pas seulement dans leur milieu, mais dans toutes les strates, si diversifiées, de la société israélienne. Et depuis un mois, qu’on apprécie ou pas, pour la première fois de notre histoire, notre Premier ministre porte une kippa.