Lors du conseil des ministres qui s’est tenu aujourd’hui (dimanche), plusieurs lois phares ont été approuvées. Il s’agit de la première étape avant les votes à la Knesset.

Ainsi la loi qui annule la loi sur le désengagement du nord de la Samarie a été approuvée après des années de combat pour que les Juifs puissent de nouveau s’installer dans cette région, où se trouve notamment le yishouv de Homesh.

D’après la proposition de loi présentée par Yuli Edelstein et Orit Struck, les clauses de la loi concernant les indemnités versées aux personnes ayant été expulsées de chez elles seront maintenues. En revanche, celles qui interdisent l’entrée des Juifs sur ces territoires et leur installation seront annulées. Le nom de la loi sera changé: elle ne sera plus nommée loi sur le désengagement mais loi sur les indemnités pour les victimes du désengagement.

Le vote en conseil des ministres n’est qu’une étape préliminaire avant le processus législatif. Des responsables au sein de la coalition ne cachent pas leur inquiétude face à la réaction américaine lorsque cette loi sera présentée devant la Knesset. Ils estiment que les Etats-Unis feront pression pour ne pas qu’elle soit adoptée.

La deuxième loi importante pour la coalition adoptée par le conseil des ministres ce matin est appelée »loi Derhy 2 ». Elle vise à empêcher la Cour suprême d’invalider la nomination d’un ministre. Les ministres, ce faisant, ont décidé de passer outre l’avis de la conseillère juridique du gouvernement, qui s’était opposée à cette loi qu’elle a définie comme »personnelle » et portant atteinte à la séparation des pouvoirs.

Enfin, la loi d’expulsion des terroristes arabes israéliens vers les territoires de l’Autorité palestinienne ou Gaza a également été approuvée.

En ouverture du conseil des ministres ce matin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué la douloureuse actualité: « Ces derniers jours, nous avons une fois de plus vu l’immense différence entre la brutalité de nos ennemis et l’humanité de notre peuple. Nos ennemis assassinent de jeunes enfants à Jérusalem et célèbrent leur meurtre pendant que nous sauvons de jeunes enfants en Turquie et louons leur sauvetage. Au nom du gouvernement israélien, j’adresse nos plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont été assassinés lors de la grave attaque terroriste à Jérusalem vendredi dernier : Yaakov-Yisrael Plaï, 6 ans, et son frère Asher, 8 ans, et Alter-Shlomo Lederman, 20 ans, qui s’était marié il y a seulement quatre mois ».