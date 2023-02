Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a ordonné la fermeture immédiate des boulangeries qui fonctionnaient dans deux prisons et qui fournissaient des pitot fraiches aux terroristes emprisonnés.

Dans les boulangeries qui existent depuis 17 ans dans les prisons Ramon et Ksiyot, ce sont les prisonniers qui font les pitot afin de profiter de pain frais à la demande.

Les responsables pénitentiaires ont dû expliquer pourquoi les terroristes en prison recevaient des pitot chaudes tous les jours. L’une des raisons avancées est économique: ces boulangeries représenteraient une économie de 1.5 millions de shekels par an. Une autre explication est sécuritaire: éviter la contrebande par l’intermédiaire des articles de boulangerie.

»Qu’est-ce que c’est que ça? Nous sommes devenus fous » aurait dit Ben Gvir lorsqu’il a découvert l’existence de ces boulangeries, selon Israël Hayom. « Il est inconcevable que d’odieux terroristes jouissent de ce privilège, et de conditions même meilleures que tout autre citoyen. Comment des assassins avec du sang sur les mains reçoivent chaque jour une laffa fraiche? C’est absurde. Un prisonnier sécuritaire doit recevoir le minimum prévu par la loi et nous ne devons faire preuve d’aucune tolérance ».

L’entourage du ministre confirme qu’il a l’intention d’agir pour mettre un terme aux avantages et autres gourmandises dont bénéficient les prisonniers sécuritaires en Israël. Il veut un débat au sein du cabinet sur le rapport Katabi, qui détaille 20 recommandations pour rendre plus difficiles les conditions de détention des terroristes et ce le plus rapidement possible.