Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a prononcé un discours aujourd’hui (mardi) lors du congrès des conseillers en prêts immobiliers à Eilat.

»Très bientôt les prix de l’immobilier vont baisser en Israël et davantage de gens pourront acheter un appartement. Notre défi pour les années à venir est de maintenir le rythme des constructions malgré la baisse des prix, l’augmentation du taux d’intérêt et la baisse de la demande.

Pour ce faire, nous devrons résoudre les difficultés de crédit pour les entrepreneurs et les constructeurs en simplifiant et en raccourcissant les procédures de planification et d’autorisation et en maintenant la viabilité économique dans les zones périphériques ». Il a assuré que ces mesures feront partie du prochain budget.

Par ailleurs, le ministre Smotrich a décidé d’agir immédiatement contre la hausse du prix de l’essence de 33 agorot le litre qui doit intervenir cette nuit à minuit. Il a publié un décret d’annulation de la taxe d’accise sur l’essence de manière à absorber l’augmentation. Le prix de l’essence reviendra donc à son niveau d’aujourd’hui d’ici 48 heures, le temps que le décret entre en vigueur.