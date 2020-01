Le chef terroriste Abou Mazen a une nouvelle fois menacé de « dissoudre l’Autorité Palestinienne », cette fois-ci, à cause du Plan Trump qui doit être dévoilé très prochainement. Il a averti que tout plan devra de toute manière être entériné par le « peuple palestinien » et que toute tentative de « mettre fin à la question palestinienne » sera vouée à l’échec. Et comme toujours, Abou Mazen a menacé des « conséquences graves pour toute la région » en cas de mise en oeuvre de ce plan.

Plusieurs organisations terroristes ont appelé à une « journée de la colère » dans toute la Judée-Samarie le jour où sera officiellement annoncé le plan et ont averti que ce plan entraînera la fin des Accords d’Oslo.

La réaction de député Ahmad Tibi a été la même que celle du commentateur militaire de la chaîne Hadashot 12, Rony Daniel, en estimant que le Plan Trump « est un document qui pourrait avoir été écrit par le conseil des localités juives de Judée-Samarie »! Avec mépris, Rony Daniel a rajouté qu’il ne manque plus que l’abréviation traditionnelle « Avec l’aide du Ciel » (בס »ד) en-haut du document.

Photo Flash 90