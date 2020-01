Comme le dit la maxime « Rira bien qui rira le dernier ». Le novice en politique Benny Gantz avait pensé jouer au plus fin avec Binyamin Netanyahou en obtenant un rendez-vous séparé avec le président Trump un jour avant que le Premier ministre ne soit reçu à la Maison-Blanche. Mais Binyamin Netanyahou a tout simplement avancé son voyage et s’entretiendra lundi avec Donald Trump, avent que ce dernier ne reçoive le président de Bleu-Blanc.

Dimanche, avant de s’envoler pour la capitale américaine, le Premier ministre a déclaré: « Cela fait trois ans que je m’entretiens à de nombreuses reprises avec le président Trump – un grand ami d’Israël – et avec son équipe, à propos des intérêts supérieurs de l’Etat d’Israël, de sa sécurité mais aussi de ses droits historiques et nationaux. Mardi, je me tiendrai au côté du président Trump lorsqu’il annoncera son plan, et ensemble, nous ferons l’Histoire ».

Le Premier ministre est notamment accompagné du ministre du Tourisme Yariv Levin qui est celui qui a exposé durant ces années les intérêts d’Israël pour l’élaboration de ce plan. Avant de partir, Binyamin Netanyahou avait rencontré des dirigeants de conseils locaux de Samarie qui lui avaient exprimé leur soutien. Plusieurs de ces dirigeants seront aussi du voyage et seront informés en temps réel de l’avancée des discussions entre les deux équipes, parmi eux les présidents des conseils de Binyamin et d’Efrat.

Yariv Levin a déclaré: »Dans quelques instants, le Premier ministre d’Israël et sa délégation vont s’envoler pour Washington pour une rencontre historique avec le président Donald Trump. Mais ceci n’empêche pas, même dans ces moments cruciaux, le parti Bleu-Blanc de poursuivre son harcèlement obsessionnel envers notre dirigeant, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, l’homme qui mène Israël vers des succès gigantesques… »