Après une longue réunion en présence des représentants de toutes les factions terroristes – Hamas et Jihad Islamique compris pour la première fois depuis neuf ans – le chef de l’Autorité Palestinienne et du Fatah a annoncé sa réponse au Plan Trump: c’est un non catégorique et sans nuances! Il a qualifié ce plan de « gifle du siècle concoctée ensemble par Donald Trump et Binyamin Netanyahou » et a l’a présenté comme un « complot malveillant qui ira droit dans les poubelles de l’Histoire ». Le vieux chef terroriste a averti que « les Palestiniens ne renonceront jamais à leurs droits » et que « ni le sang des Palestiniens ni Jérusalem ne sont à vendre ».

Abou Mazen cherche maintenant le soutien des pays de la Ligue arabe, de pays d’Europe occidentale comme la France et aussi de l’ONU pour l’aider à s’opposer au plan Trump.

A l’Autorité Palestinienne on s’affaire maintenant à trouver les réactions fortes à ce qui s’est déroulé à Washington, on pense notamment à l’annulation des Accords d’Oslo ou à l’arrêt de la coopération sécuritaire avec Israël.

Avec beaucoup de cynisme, un haut fonctionnaire de l’AP a estimé que le lancement d’une vague de violences avant les élections ferait le jeu de Binyamin Netanyahou et de Donald Trump dans leur campagne électorale et qu’il faut plutôt attendre les élections israéliennes.

Le porte-parole du Hamas a parlé d’une « deuxième naqba pour les Palestiniens ».

Opposition ferme de la Jordanie

Le gouvernement jordanien, avec son toupet habituel, a averti Israël des « graves conséquences de décisions unilatérales visant à changer les réalités sur le terrain sur le plan de la souveraineté ». Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi a déclaré: « Le royaume de Jordanie est intéressé à une paix réelle et honnête signée selon les lois internationales, qui mettra fin à l’occupation, préservera les droits du peuple palestinien ainsi que les intérêts de la Jordanie. Il faut sans plus tarder entamer des discussions sérieuses et directes concernant toutes les questions en jeu afin de trouver une solution définitive et globale en fonction du droit international et de l’Initiative arabe ».

Comme il fallait s’y attendre la Turquie a elle aussi dénoncé ce plan. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a accusé le Plan Trump « d’anéantir la solution de deux Etats et d’encourager la spoliation de terres palestiniennes ».

