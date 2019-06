Dimanche 30 juin à 16 heures, Monsieur Geoffroy Boulard, maire du 17ème arrondissement de Paris inaugurera la Place de Jérusalem en présence de Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris.

La place n’est qu’une intersection de la rue de Courcelles avec le Boulevard de Reims et la gloire de Jérusalem aurait mérité bien davantage. Mais il faut simplement apprécier que l’on ait pensé à cette ville éternelle sans la position géographique de ses quartiers.

Si les parisiens et tous les amoureux de Paris pouvaient dépasser les clivages politiques, ce serait une joie pour eux de voir les villes matrices de l’humanité , Athènes et Rome rejointes par leur ancêtre, Jérusalem au sein de la plus belle ville du monde, Paris.

AM

Source: Tribune Juive