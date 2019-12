La vie c’est ça ! Ce jeu perpétuel de déplacements, d’opportunités, de chance, de surprises, de rencontres, d’émotion …

La vie c’est cette petite flamme de Hanouka qui vient régulièrement nous rappeler qu’avec un peu de chaleur et de lumière, on peut non seulement repousser l’obscurité mais aussi et surtout éclairer notre regard et illuminer celui des autres.

La vie à Hanouka c’est le bonheur, en toute simplicité. C’est pouvoir, à tout âge, se réjouir en voyant tourner une toupie, en savourant un beignet pas trop sucré, en chantant face aux flammes.

Sevivon sov sov sov ! Le nombre de toupies vendues à Hanouka est en hausse constante, malgré l’envoûtement grandissant des enfants par les écrans ! Cette pause familiale face aux lumières gardera toujours sa magie apaisante et bénéfique, huit soirs d’affilée, jusqu’à l’apogée, la plénitude.

Le miracle d’Israël, plus encore à Hanouka, c’est le don de soi. Ce sont ces centaines de bénévoles venant visiter et réjouir les malades dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, en chantant, dansant, offrant leur joie et partageant les fameux beignets chauds.

A propos de miracles de Hanouka 5780, je voudrais personnellement vous remercier, vous qui suivez LPH depuis 18 ans déjà. Tout simplement merci d’avoir donné la chance à ce P’tit Hebdo de vous entraîner dans la ronde féerique en vous prenant la main pour mieux vivre ensemble, mieux se comprendre, autant que possible, au-delà de nos différences, au-delà de nos clivages.

A toutes les époques de notre histoire, le Juif a été pointé du doigt, de gauche comme de droite, religieux ou pas, uniquement parce que juif, lié à ce peuple qui intrigue, fait peur parfois, dérange.

Aujourd’hui avec la sortie de Mosaïques dans les kiosques de Steimatsky, Tsomet Sfarim et les points francophones de chaque ville, nous avons voulu aussi chasser une part d’obscurité qui tente à chaque fois de nous envahir. L’accueil de ce mensuel est impressionnant, les réactions prodigieuses. Il reflète bien ce que l’on espérait : les Francophones ont soif d’encore plus de réflexion, de découverte, de lecture colorée, de plus de lumière. Ce pari osé d’un nouveau magazine francophone de qualité, ne pouvait réussir sans le travail d’une équipe particulière, innovatrice et originale, et bien sûr sans votre accueil chaleureux.

H’odesh tov et Hanouka Sameah!

Avraham Azoulay

