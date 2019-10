Quelques centaines de personnes, presque toutes membres du Likoud, ont manifesté samedi soir sur une place de Petah Tikva, contre le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit. Contrairement aux manifestations de gauche qui se déroulaient chaque semaine l’an passé sous les fenêtres du domicile du conseiller juridique, les partisans du Premier ministre Binyamin Netanyahou s’étaient rassemblés à une certaine distance afin de ne pas l’importuner.

Le rassemblement avait pour titre « Sauvons la démocratie des mains de ses gardes-fous ». Les manifestants protestaient contre ce qu’ils appellent « la chasse à l’homme acharnée » dont est victime Binyamin Netanyahou de la part de la police et des instances judiciaires depuis plusieurs années et contre la toute-puissance et l’orientation politique du système judiciaire qui selon eux menacent la démocratie israélienne.

Durant la manifestation, plusieurs activistes de gauche venus pour perturber ont attaqué des policiers et ont été arrêtés.

Le journaliste Shimon Riklin (v. vidéo), lui-même sioniste-religieux, a vivement critiqué la population des kippot crochetées qui ne s’est pas mobilisée pour venir soutenir le Premier ministre. Il a également eu des mots très durs pour le Procureur de l’Etat, Shaï Nitzan, accusé de deux poids et deux mesures selon l’orientation politiques des suspects dans des affaires, et surtout Liat Ben-Ari, procureure de la région de Tel-Aviv et principale accusatrice dans les Affaires Netanyahou, qui a choisi de partir en vacances lors des auditions du Premier ministre auprès du conseiller juridique du gouvernement. Une marque de dedain et de suffisance, selon Shimon Riklin, qui accuse Liat Ben-Ari d’avoir décidé de la culpabilité du Premier ministre sans même daigner écouter ses arguments.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90