Une centaine de personnes se sont réunies samedi soir au Square de Paris à Jérusalem pour dénoncer les massacres commis par l’armée turque et exprimer leur solidarité avec le peuple kurde. Cette manifestation réunissait des personnes venues de divers milieux: juifs et chrétiens, religieux et laïcs, jeunes et anciens, gauche et droite. Ils répondaient à un appel lancé sur Facebook. Parmi les manifestants également, des Kurdes qui ont diffusé des images en direct sur les réseaux sociaux de leurs amis et proches en Syrie.

C’est le rabbin Roni Lesser, rabbin de la communauté Eliyashiv, d’originaires d’Ethiopie dans le quartier de Kiryat Menahem, qui a lancé l’initiative: « Je suis un homme simple, mais comme juif, je ne peux pas regarder ce qui se passe et me taire. Ma fille revient d’un voyage en Pologne et nous parlons de ‘plus jamais ça!’ (…) Lorsque j’ai lancé mon appel sur Facebook j’ai immédiatement reçu de nombreuses réactions, dont des chrétiens de la Vieille ville. J’an ai fait une manifestation inter-religieuse ».

Dans son intervention, le rav Yaakov Madan, directeur de la yeshiva Har Etzion à Alon Shevout, a déclaré: « Israël doit reconnaître le génocide du peuple arménien par les Turcs car ces derniers ne l’ont jamais fait, et en plus, ils menacent les pays qui souhaiteraient le faire ».

Tehila Friedman, troisième génération après la Shoah a dit: « Nous nous demandons souvent pourquoi le monde s’est tu. Aujourd’hui, nous faisons partie du monde et le minimum que nous puissions faire et de ne pas nous taire et de nous solidariser du peuple kurde ».

Sur le plan international, plusieurs pays européens ont annoncé samedi l’arrêt de leurs exportations d’armes vers la Turquie: l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Finlande. Le premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté le président turc Erdogan de cesser sans délai son offensive anti-kurde en Syrie.

Photo Haggaï Herschman – Participant à la manifestation