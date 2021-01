La Cour suprême pakistanaise a confirmé l’annulation de la condamnation à mort d’Ahmed Omar Saïd Sheikh qui avait enlevé, séquestré et décapité le journaliste juif américain Daniel Pearl hy »d le 1er février 2002 à Karachi. Cette décision incompréhensible permettra à l’assassin d’être libéré très rapidement. La cour a estimé que le criminel… »n’avait commis aucun délit ». Au mois d’avril 2020, sa peine de mort – non appliquée – avait été commuée en une peine de prison de sept ans, ouverte par les 18 ans déjà passés en prison. Cette décision scandaleuse avait déjà provoqué des réactions indignées dans la famille du journaliste et de la part des autorités américaines de l’époque, qui avait dénoncé « un affront fait aux victimes du terrorisme ». Au nom de la Maison-Blanche, la porte-parole Jane Saki a également sévèrement condamné cette libération. Les complices ‘Ahmed Omar Saïd Sheikh avaient déjà été acquittés et libérés.

Rappelons que les assassins de Daniel Pearl avaient justifié leur acte monstrueux comme étant une vengeance après la mort du jeune Mohammed Al-Dura, faussement attribuée à Tsahal à des fins de propagande antisémite.

