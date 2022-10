Un père décède et laisse derrière lui cinq orphelins sans abri. Ils ont besoin de votre aide pour survivre !

Quelques années à peine après avoir été abandonnés par leur mère, cinq enfants originaires d’Afoula ont perdu leur père Yossef Rosen* des suites d’une terrible maladie. Du jour au lendemain, Yehiel, Batcheva, David, Nehama et Tzina se sont retrouvés orphelins et sans abri.

Après s’être personnellement entretenu avec ces jeunes enfants en détresse, Rav Zilberman a ouvert un fonds d’urgence afin de les soutenir durant cette terrible épreuve.

« Qui prendra soin d’eux ? » s’inquiète le Rav dans une lettre troublante adressée à l’ensemble de la communauté juive.

« Qui leur procurera l’amour et le réconfort dont ils ont tant besoin ? Qui déposera sur leur front un baiser au moment du coucher ? Ces enfants n’ont plus rien. Ils sont seuls et effrayés. »

Face à l’urgence de cette situation, le Rav Zilberman appelle chacun d’entre nous à participer au sauvetage de ces enfants désormais seuls au monde et vulnérables. Faites un don dès aujourd’hui afin de prendre part à cette grande Mitsva.

Tizkou Lemitsvot

*Le nom a été modifié pour préserver l’anonymat de la famille.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA LETTRE DE RECOMMANDATION DU RAV ZILBERMAN ET FAIRE UN DON.