Tsahal et le commando de la police Yamam ont mené cette nuit (lundi à mardi), une vaste opération en plein coeur de Naplouse, contre le groupe terroriste »La fosse aux lions ».

Ils ont, principalement, encerclé une planque qui sert de quartier général pour organiser les activités terroristes de ce groupe. La maison du chef de »La fosse aux lions » a, également, été cernée par les forces israéliennes.

La planque était remplie d’explosifs qui devaient servir à des attentats. Tsahal et les forces spéciales de la police ont réussi à la détruire.

Des affrontements ont éclaté sur place, les terroristes attaquant les soldats avec des pierres et des bouteilles incendiaires.

Le ministère palestinien de la Santé fait état de quatre morts et de 19 blessés dans ces affrontements. Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs des combattants israéliens.

Rappelons que le groupe terroriste de »La fosse aux lions » est responsable de la mort du sergent Ido Barouh, z’l, pendant la fête de souccot mais aussi de plusieurs attaques sur les routes de Judée-Samarie. C’est aussi ce groupe qui avait envoyé un terroriste commettre un attentat à Tel Aviv, qui avait pu être déjoué grâce à la vigilance de policiers à Yaffo.

Le président de l’Autorité palestinienne a condamné l’opération israélienne de cette nuit à Naplouse: »L’agression à Naplouse est un crime de guerre. Abou Mazen suit de près les événements à Naplouse et félicite les citoyens pour leur ferme réaction et la défense de leur terre. La gouvernement d’occupation portera les conséquences de cette agression ».

Le porte-parole du Fatah, a déclaré que les membres des services de sécurité palestiniens: »déjouent les incursions des forces spéciales israéliennes et ont réagi avec héroïsme et force à l’assaut de l’occupant sur la vieille ville de Naplouse ». Le Fatah appelle à intensifier le soulèvement et à briser le siège de Naplouse.

Dans les mosquées de la ville ce matin, les fidèles sont encouragés à »sortir se battre ». Par ailleurs, suite aux événements de cette nuit, les Palestiniens ont décrété que ce mardi serait une »journée de la colère » et de grève générale.