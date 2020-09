Le roi d’Arabie saoudite Salman ben Abdelaziz a prononcé un discours devant l’Assemblée générale de l’Onu. Il a consacré une bonne partie de son intervention à la menace iranienne : « L’Iran profite de l’accord sur le nucléaire pour développer ses activités terroristes et étendre ses réseaux de terreur, de chaos, d’extrémisme et de fondamentalisme religieux ».

Le roi Salman a rappelé que son pays avait tendu la main à l’Iran, mais sans succès. Il a appelé à « une position internationale unie et ferme pour stopper la course iranienne vers l’arme nucléaire et pour mettre fin à l’ingérence de l’Iran sur le territoire d’autres pays ».

Des propos qui contrastent quelque peu avec ceux d’un Emmanuel Macron.

