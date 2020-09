Un sondage a été réalisé pour savoir ce que pense la population de l’éventualité d’une limitation des manifestations et des offices religieux en période de confinement. Une fois de plus, la population est plus « sage » que les faiseurs d’opinion et que les politiciens.

Sur le manifestations, il sont 70% à être favorables à une restriction du droit de manifester en période de confinement généralisé, et à peine 22% à estimer qu’il faut maintenir telle quelle la liberté de manifester-

Concernant les prières dans les synagogues, une nette majorité se dessine aussi : 60% sont en faveur d’une fermeture des synagogues contre 32% qui se disent opposés.

Autre donnée intéressante, qui brise l’image diffusée par les médias. A la question « Qui est responsable de la situation sanitaire du pays ? », 48% ont répondu « la population » et 42% ont attribué la responsabilité au gouvernement.

Intentions de vote : situation inchangée

Un sondage d’intentions de vote réalisé par l’Institut Midgam donne les résultats suivants :

Likoud : 29

Yamin : 21

Yesh Atid-Telem : 17

Liste arabe unifiée : 15

Bleu-Blanc : 9

Shass : 9

Israël Beitenou : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 5

Blocs : Droite / Orthodoxes : 66 ; Gauche / Arabes : 46 , Lieberman : 8

Vidéo :

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90