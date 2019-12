A l’occasion de la « Journée de la Palestine », qui marque l’anniversaire du vote du 29 novembre 1947, où les pays arabes…refusèrent la création d’un Etat arabe dans une partie de la Palestine mandataire (!!), l’Onu a adopté pas moins de cinq résolutions anti-israéliennes.

Du fait de la majorité automatique qui sévit au sein de l’Assemblée générale, les cinq résolutions ont passé mais il est à noter que contrairement à ce qui était de mise durant des dizaines d’années, le groupe des pays qui se sont abstenus prend de plus en plus importance dans certains votes pour atteindre parfois la soixantaine, grâce aux succès de la diplomatie israélienne et des liens tissés par Binyamin Netanyahou avec de nombreux dirigeants de la planète.

Certains pays importants ont également modifié leur vote dans le bon sens depuis l’an passé, soit en s’abstenant soit en votant contre, il s’agit notamment du Brésil, du Canada, des Pays-Bas ou de la Grande-Bretagne. Une mention spéciale pour l’Australie, qui comme Israël, les Etats-Unis et le Canada, a voté contre les cinq textes.

Mais dans l’ensemble l’Onu reste un forum où l’obsession persiste concernant Israël au détriment de tous les autres pays qui eux violent réellement les droits de l’homme.

Photo Avi Ohayon / GPO