Lors de son intervention (par zoom) devant l’assemblée générale des Nations-Unies, Abou Mazen a prononcé un discours comme de coutume chargé de mensonges et de menaces, réécrivant l’Histoire qui s’est déroulée depuis 1948 et réclamant soudain l’application du Plan de partage de l’Onu de 19i47, plan catégoriquement rejeté à l’époque par tous les Etats arabes qui se jetèrent sur l’Etat d’Israël naissant pour le tuer dans l’oeuf ! Parmi les autres mensonges : « Nous ne procédons qu’au moyen d’une résistance populaire pacifique et combattons le terrorisme sous toutes ses formes et quelles qu’en soient ses origines, dans notre région comme dans le reste du monde » !

Le chef de l’Autorité Palestinienne a lancé un « ultimatum » à l’Etat d’Israël, exigeant un retrait d’ici une année au maximum de tous les territoires « conquis » en 1967 – y compris à Jérusalem – sans quoi l’AP se tournera vers la Cour pénale internationale de la Haye et annulera sa « reconnaissance d’Israël », reconnaissance qui fut d’ailleurs de fait et non pas reconnaissance du droit d’Israël à exister en tant que patrie du peuple juif. Le chef terroriste a rajouté que durant cette année. l’AP dessinera les frontières de « L’Etat de Palestine » avec le Quartet et conformément aux résolutions de l’Onu.

Avec son hypocrisie habituelle, Abou Mazen a accusé Israël de « saboter toute chance d’un accord politique basé sur la solution de deux Etats » alors qu’il ne cache pas par ailleurs – dans ses discours en arabe – qu’il ne s’agit que d’une étape intermédiaire vers la « libération de toute la Palestine ».

Evoquant les salaires versés aux terroristes détenus ou aux familles de terroristes morts, Abou Mazen a assuré qu’il n’a a aucune intention d’abandonner cette pratique : « Pourquoi devrions-nous justifier notre souci des familles de martyrs (sic) qui sont les victimes de l’occupation ? Nous ne renoncerons pas à nos fils et continuerons à agir en vue de la libération de tous les détenus. Toutes nos bénédictions à nos détenus ! Dès que l’occupation cessera, cette question ne sera plus à l’ordre du jour »!

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a réagi à ce discours : « Abou Mazen prouve une nouvelle fois que son temps est passé et c’est ce que montrent les sondages où 80% des Palestiniens souhaitent qu’il parte. Il n’y a pas longtemps, il voulait poursuivre la Grande-Bretagne en justice à propos de la Déclaration Balfour, aujourd’hui, il veut revenir au Plan de partition de l’Onu, mais le plus grand mensonge a été sa soi-disant volonté de paix. Celui qui désire réellement la paix et le dialogue ne se lance pas dans des ultimatums surréalistes depuis la tribune de l’Onu ! »

Photo Amir Lévy / Flash 90