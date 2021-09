Moyen de pression en prévision du vote du budget ou déception réelle ? Le président du parti islamique Ra’am a exprimé sa « profonde déception » de la coalition actuelle. Il accuse notamment le gouvernement de ne pas tenir ses engagements envers son parti « par crainte des réactions de la droite ». Il va jusqu’à dire que « l’ombre de Binyamin Netanyahou plane toujours sur la coalition actuelle » et « qu’il aurait peut-être mieux fait de s’allier directement à la droite pour obtenir ce qu’il veut ». Mansour Abbas a estimé que « tous les partis ont obtenu ce qu’ils ont demandé sauf le sien ».

Il y a une semaine, la chaîne Hadashot 13 révélait que Mansour Abbas avait demandé à ses cadres de se préparer à de nouvelles élections, ce qui se passerait si le budget n’est pas voté par la Knesset.

Réaction du Likoud

Le Likoud s’est empressé de réagir aux propos de Mansour Abbas : « Les menaces factices de Mansour Abbas n’ont d’autre but que de présenter une situation tronquée comme si Benett et Lapid résistaient à ses exigences alors qu’ils ont déjà capitulé en bradant tout à Ra’am lorsqu’ils ont formé ce gouvernement de gauche. Abbas soit pertinemment qu’il n’a jamais reçu la moindre proposition de se joindre à une coalition de droite et que la seule alternative qui se présente à ce gouvernement est de céder à toutes ses exigences. »

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90