La directrice du Département de Santé publique au ministère de la Santé, Sharon Elroï-Preiss a annoncé dimanche soir que trois pays européens entreront d’ici 72h dans la liste des pays « rouges » : la Belgique, le Danemark et la Grande-Bretagne. Les citoyens israéliens n’auront pas le droit de se rendre dans ces pays et ceux qui en reviennent devront entrer en confinement complet.

Un peu plus tôt, le ministre de la Santé Nitzan Horovitz avait donné une conférence de presse lors de laquelle il avait indiqué que le variant Omicron contamine à un rythme encore plus rapide que le Delta. Il a regretté le rythme insuffisant de la vaccination et dénoncé une sorte d’insouciance de la population.

De son côté, le directeur-général du ministère de la Santé, Prof. Nahman Asch a prévenu qu’il y aura de nombreux malades en état grave en Israël des suites de l’Omicron.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90