Le ministère de la Santé a publié samedi soir le nombre de malades du Corona hospitalisés en état grave : 1.213, soit un « record battu » par rapport à celui enregistré lors de la 3e vague (Beta) avec 1.193 malades. Parmi ces malades, 270 sont placés sous assistance respiratoire et 16 raccordés à un appareil ECMO. Par ailleurs, 331 personnes sont décédées du Corona ou des complications dues au Corona durant la semaine écoulée. Pour les nouvelles « plus rassurantes » le nombre quotidien de nouveaux malades est en baisse et le coefficient de transmission à autrui est descendu à 0,88.

Photo Flash 90