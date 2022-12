Cet après-midi (mercredi), se tiennent les débats relatifs à l’élargissement des prérogatives du ministre de la Sécurité intérieure, demandé par Itamar Ben Gvir.

Le chef de police ainsi que ses conseillers participent au débat.

Le ministre de la Sécurité intérieure sortant, Omer Bar Lev (Avoda), a pris la parole, pour justifier son opposition aux changements demandés par Ben Gvir, qui devrait lui succéder.

Dans le cadre de ses propos, il a commencé à lire le protocole d’une réunion qui s’est tenue à la veille de Yom Yeroushalayim, il y a un peu plus de six mois. Dans le passage lu, étaient décrits les différents moyens par lesquels la police avait l’intention de garantir le maintien de l’ordre pendant cette journée, notamment sur le Mont du Temple et les consignes que le ministre – Bar Lev – avait données.

Alors qu’il commençait à énoncer les outils proposés, le conseiller juridique de la police, lui a coupé la parole: »Je ne pense pas que le débat nécessite de dévoiler ces informations. Cela m’inquiète ». Ce à quoi Bar Lev lui a rétorqué: »Alors soyez inquiet », avant de poursuivre.

Pour finir, c’est Kobi Shabtaï, le chef de la police lui-même, qui est intervenu pour demander que certaines informations soient effacées du protocole de la séance, parce qu’elles ont un caractère confidentiel.

Cette bourde n’a pas eu l’air de déranger Omer Bar Lev qui tenait à poursuivre son propos. Itamar Ben Gvir lui a alors lancé: »Vous venez de dévoiler une information secrète! Regardez le chef de la police, il ne sait plus où se mettre! ».