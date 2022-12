Une émission à la télévision suédoise a remplacé sur une carte Israël par la Palestine, suscitant la réaction de l’ambassade israélienne sur place.

Dans le cadre de la demi-finale d’un jeu télévisé sur la chaine 5 suédoise, était publié un questionnaire sur une chanteuse populaire en Suède qui est née d’une mère suédoise et d’un père palestinien. La question posée aux candidats étaient de savoir le pays de naissance du père de la chanteuse. Pour accompagner la réponse, la chaine de télévision a montré à l’écran une carte d’Israël, sur laquelle le nom Palestine avait été écrit en lieu et place de celui d’Israël. Les villes qui apparaissaient sur la carte étaient soit des villes arabes soit des villes mixtes comme Ramle, Akko, Haïfa, Jérusalem ou Nazareth. Aucune mention, par exemple de Tel Aviv. A côté de la carte se trouvait un grand drapeau de l’Autorité palestinienne sur lequel était représenté la mosquée d’Al Aqsa.

L’ambassade d’Israël en Suède a décidé de ne pas laisser passer cette image sous silence. Elle a choisi de réagir avec ironie en postant sur Twitter un QCM à la manière de ceux présentés dans l’émission.

»Que doit-faire la chaine 5 et le producteur de l’émission quand ils publient une carte sans la moindre mention d’Israël?

A. Revoir le graphisme

B. Investir plus de temps dans leurs recherches

C. Présenter des excuses

D. Toutes les réponses sont correctes »

L’organisation de la jeunesse juive en Suède a, elle aussi réagi sur Twitter: »La carte qui a été publiée est erronée pour plusieurs raisons. Si elle devait représenter le territoire avant 1948, alors il s’agissait de la Palestine mandataire et les frontières représentées sont inexactes ainsi que le drapeau. La carte est erronée sur le plan historique et contemporain. Il est clair qu’il s’agit d’une carte actuelle de laquelle Israël a été effacé ainsi que ses villes. Selon la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, l’antisémitisme c’est aussi refuser aux Juifs le droit de s’auto-déterminer et nier le droit d’Israël à l’existence ».

Suite aux réactions suscitées par cette publication, le producteur de l’émission a présenté des excuses: »Il s’agit d’une erreur, nous la réparerons au plus vite. Pardon », a-t-il twitté.

Notons que la presse suédoise a, également, relevé l’erreur du jeu télévisé et publié la réaction israélienne.