Ayant obtenu 61 les recommandations auprès du président de l’Etat, Benny Gantz s’est vu confier lundi midi le mandat pour former un gouvernement. Il a pour cela 28 jours pour le faire. Dans son intervention, il a évoqué la crise du Corona et alors qu’il a refusé jusqu’à présent de collaborer avec Netanyahou, il a lancé un appel à toutes les formations de la Knesset y compris à Binyamin Netanyahou pour venir le rejoindre.

Le Président de l’Etat a exhorté le chef de Bleu-Blanc à former un gouvernement le plus vite possible en raison de la situation, faisant une nouvelle fois allusion à « l’urgence nationale ». Il a souhaité pleine réussite à Benny Gantz. Ce dernier, avec aplomb sidérant, a appelé les responsables politiques…à mettre de côté les considérations politiques et personnelles et a promis la formation rapide d’un « large gouvernement national et patriote »…

Benny Gantz a repris ses slogans de campagne: « La population en a assez de la haine, de la division et de l’incertitude. Nous allons sortir Israël de la paralysie et placer Israël au-dessus de tout ».

Au-delà des discours, des slogans et des belles paroles, il sera extrêmement difficile voire impossible à Benny Gantz de former un gouvernement. Même dans le cas d’un gouvernement minoritaire soutenu de l’extérieur par la Liste arabe, plusieurs députés de son parti ne pourront pas voter pour un tel gouvernement. Pour l’instant, il dispose d’au maximum de 44 députés pour un gouvernement minoritaire (Yoaz Hendel, Tsvika Hauser et Orly Lévy Abécassis y étant opposés). Il aura donc besoin des voix des 15 députés de la Liste arabe pour arriver à ses fins.

La tactique que va désormais adopter Bleu-Blanc, après avoir refusé toutes les propositions de gouvernement d’urgence, sera de vouloir montrer que c’est Binyamin Netanayahou et son bloc qui sont les réfractaires au cas où de nouvelles élections étaient décrétées.

Pour l’instant, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et la Likoud n’ont pas réagi officiellement à ce développement mais les équipes de négociateurs des deux grands partis doivent se rencontrer lundi dans l’après-midi.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90