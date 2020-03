Après avoir reçu le mandat des mains du président, Benny Gantz a rapidement voulu entamer ses consultations pour la formation d’un gouvernement. Après s’être entretenu avec Amir Peretz, président du tandem Avoda-Meretz et Avigdor Lieberman, d’Israël Beiteinou, dont les soutiens lui étaient acquis d’avance, Benny Gantz a abordé la partie difficile. Il a invité le rav Yaakov Litzman, président de Yahadout Hatorah et Arié Dery, président de Shass à une rencontre préliminaire pour la constitution d’un gouvernement. Les deux chefs de parti ont refusé l’invitation précisant chacun qu’ils font partie du bloc réuni autour du Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Benny Gantz a ensuite tenté de rencontrer Naftali Benett, président de Yamina. Ce dernier n’a pas écarté la possibilité d’une rencontre de principe sans engagement mais il y a mis une condition impossible pour Benny Gantz: que lui et son parti renoncent officiellement à tout soutien direct ou indirect de la Liste arabe unifiée qui refuse l’Etat juif et sympathise avec le terrorisme. Le ministre de la Défense a exhorté Benny Gantz a accepter la proposition d’un gouvernement d’urgence nationale limité dans le temps sous la direction de Binyamin Netanyahou.

Quant au Likoud, il y a peu de chances que Binyamin Netanyahou se rende auprès de Benny Gantz maintenant qu’il a obtenu le mandat de la part du président de l’Etat, alors qu’il a refusé l’offre de gouvernement d’urgence nationale faite par le Premier ministre depuis quelques jours. Il va falloir attendre le résultat de la rencontre des équipes de négociateurs des deux partis pour en savoir plus, et notamment la question essentielle: en cas de gouvernement d’urgence entre ces deux grands partis qui occupera en premier la place de Premier ministre: celui qui a eu le mandat de former le gouvernement des mains du président de l’Etat ou celui qui est déjà en place, qui a infiniment plus d’expérience et dont le parti a obtenu le plus de sièges?

Photo Tomer Neuberg / Flash 90