Rami Vered, acteur, scénariste et (parfois) comique, a publié sur son compte Twitter un odieux montage-vidéo contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Montrant des extraits de discours du Premier ministre mais en vitesse légèrement accélérée, il a voulu comparer la gestuelle de Binyamin Netanyahou à celle d’Adolf Hitler. Ni plus ni moins. Le titre de son post ne laisse d’ailleurs pas de place au doute: « Il ne lui manque que la moustache ». Voici ce que dit du Premier ministre d’Israël un « artiste » qui s’adresse à un grand public…

Cette nouvelle manifestation de haine provenant du « Camp (autoproclamé) du Bien » n’a été dénoncée par personne et surtout pas par ceux qui crient régulièrement à « l’incitation ». Et ceux qui sur la page de l’auteur réseaux sociaux ont osé dire à l’auteur qu’il avait exagéré ce sont vu répondre par l’intéressé qu’il s’agit de « la pure vérité ».

Cette nouvelle manifestation nauséabonde nécessite une mise au point: lorsque le centre et la gauche égrènent leur mantra sur la nécessité de remporter les prochaines élections « afin de mettre enfin un terme à la division dans le peuple et à l’incitation à la haine », qui serait selon eux l’apanage de la droite israélienne, ils feraient mieux de se livrer avant tout à un profond examen de conscience, car dans le palmarès de l’obscénité verbale et de la haine il n’y a pas photo entre les deux camps. On imagine aisément ce qu’auraient été les réactions en chaîne des ‘biens-pensants’ dans une situation inverse….

