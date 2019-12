Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a appelé vendredi le président de Habayit Hayehoudi Raphy Peretz et l’a félicité pour la signature de l’accord d’union entre son parti avec Otzma Yehoudit. Le Premier ministre a indiqué qu’il attend que les primaires soient passées pour « retrousser ses manches » et s’atteler à encourager d’autres unions à la droite du Likoud.

Samedi soir, le rav Raphy Peretz a appelé Betzalel Smotritch et Naftali Benett pour les appeler à le rejoindre. Mais Ayelet Shaked a rapidement répondu que cette fois-ci, la Nouvelle Droite se présentera séparément et ne réitérera pas l’aventure « Yemina » des dernières élections.

Face aux critiques dont il est l’objet de la part de certains milieux dans son propre parti quant à cette alliance électorale conclue avec Otzma Yehoudit – et qui lui demandent même de l’annuler – le ministre de l’Education a expliqué que les alliances électorales à la droite du Likoud sont la condition pour que des voix de droite ne soient plus gaspillées et pour que la droite reste au pouvoir après le 2 mars 2020.

Photo Gili Yaari / Flash 90