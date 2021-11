Après plus de cinq mois d’interruption, les pourparlers reprennent entre les puissances signataires de l’accord de Vienne (Etats-Unis exceptés) et l’Iran. Ce sera la première rencontre avec la nouvelle équipe de négociateurs nommée par le président iranien Ebrahim Raïssi. L’atmosphère générale n’est pas à l’optimisme à cause de la fourberie des Iraniens et l’attitude de l’Administration américaine et des trois pays européens signataires qui malgré leurs avertissements répétés s’accrochent désespérément à l’option diplomatique et montrent qu’ils veulent un accord à tout prix, serait-il minimaliste. Preuve en est, les parties prenantes ne sont même pas d’accord sur l’ordre du jour de ce nouveau round, l’Iran exigeant que la levée des sanctions soit prioritaire et déterminantes pour la suite.

Depuis l’interruption des pourparlers, l’Iran a accéléré son programme nucléaire et multiplié les violations de l’accord signé en 2015. Une source diplomatique indique que Téhéran serait à quelques semaines d’obtenir la quantité nécessaire d’uranium enrichi pour fabriquer une bombe atomique.

Les efforts discrets comme promis du gouvernement israélien envers Washington et les pays européens signataires ne semblent pas avoir eu d’effets concrets si ce n’est des déclarations fermes et répétées sur l’intention de ne pas permettre à l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Juste avant la reprise des pourparlers, le gouvernement israélien a par exemple demandé aux puissances signataires d’exiger de l’Iran de cesser l’enrichissement de l’uranium durant les négociations. Sans suite.

Les estimations quant à l’issue de cette nouvelle série de rencontrent oscillent entre un accord minimaliste et pas d’accord du tout. Et pendant toute cette période, l’Iran poursuit son programme.

