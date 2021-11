Des archéologues ont mis à jour à Yavné des vestiges de l’époque situées entre les 1er et 3e siècles, lorsque le Sanhedrin siégeait dans cette ville après la célèbre décision de Rabbi Yohanna ben Zaccaï. Parmi les vestiges découverts, les restes de structures d’habitation, et de lieux de prières, des objets de culte ou d’usage quotidien et un cimetière juif antique. Les responsables des fouilles pour le compte de l’Office national des antiquités, Pablo Betzer et Dr. Daniel Varga ont exprimé leur émotion : « Il s’agit d’un salut de la main des responsables religieux de l’époque qui avaient amassé les ruines après la destruction du 2e Temple pour partir à Yavné, d’où a débuté la reconstruction du peuple juif. »

Après la destruction du Temple et jusqu’à la Grande révolte de Bar Kochba, Yavné était devenu le centre spirituel du peuple juif en Erets Israël. Rabbi Yohanan ben Zaccaï et après lui Rabban Gamliel en furent les premiers dirigeants et présidèrent le Sanhédrin pour organiser la vie juive sans la présence du Temple. C’est à Yavné que furent jetées les bases du judaïsme tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Photo illustration – Emile Silman / Flash 90