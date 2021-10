Nucléaire iranien : déclaration intéressante de l’ancien directeur du Mossad

L’ancien directeur du Mossad Yossi Cohen s’est exprimé lors de la conférence annuelle du Jerusalem Post. Il a naturellement évoqué la question iranienne et l’action du Mossad ces dernières années, et a déclaré qu’en dépit des propos entendus ici ou là, l’Iran n’a pas progressé vers l’arme atomique, grâce notamment aux efforts israéliens. « Des choses étranges se sont produites en Iran ces dernières années mais je ne peux pas en dire plus », a dit Yossi Cohen qui a prévenu : « Si l’Iran choisit d’emprunter la mauvaise voie, Israël sera obligé de réagir ». Concernant un nouvel accord qui serait négocié entre les grandes puissances et l’Iran, l’ancien directeur du Mossad estime qu’il faudrait qu’il soit entièrement reformulé et non pas modifié sur un seul point ».

Sur son éventuelle entrée en politique, au sein du Likoud, Yossi Cohen a esquivé en disant qu’il n’est pas un homme politique mais un homme d’affaires.

Enfin, il a évoqué les Accords d’Abraham et souligné que la normalisation fut l’un des événements majeurs de l’histoire du Moyen-Orient. « Cela n’est pas moderne aujourd’hui d’avoir de mauvaises relations avec Israël », a-t-il rajouté.