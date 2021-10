Une scène surréaliste s’est déroulée lundi en marge du lancement du lobby parlementaire pour la promotion des Accords d’Abraham. La délégation du Bahreïn qui marchait dans les couloirs du parlement, accompagnée par Amit Dery, a soudain croisé la députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe). Etonnée de voir des personnes vêtues de l’habit traditionnel arabe et coiffées d’un keffiyeh elle a demandé en arabe à son assistant qui étaient ces personnes. Lorsqu’il lui a dit qu’elle étaient venues dans le cadre des Accords d’Abraham elle a prononcé une expression vulgaire et a fait semblant de cracher par terre.

Amit Dery raconte qu’il fut extrêmement choqué par ce geste mais ne voulut pas en faire part aux bahreïnis qu’il accompagnait et qui n’avaient apparemment pas vu la scène : « Je ne sentais tellement honteux de cette situation. Des invités que j’avais amené en Israël, à la Knesset, et qui sont accueillis par des crachats. Il y a des limites à tout. La députée s’est comportée avec un tel mépris et comme si elle était au soukh. Ils avaient déjà essuyé des crachats à Tel-Aviv et à Jérusalem, mais de-là à subir cet affront au parlement !!! Heureusement qu’il y a eu des gens, y compris des Arabes, qui les ont accueillis avec chaleur ».

Mohamed al-Shaer, l’un des membres de la délégation du Bahreïn avait cependant vu la scène et a réagi : « C’est un scandale de voir comment on se comporte dans votre parlement. Et en plus, une députée arabe qui serait censée nous accueillir les bras ouverts ».

Photo Gili Yaari / Flash 90