Le fossé entre les discours assurés de Benny Gantz et la situation réelle dans laquelle se trouve son parti vient encore de s’élargir. Le député Ram Shefa, président de la commission de l’Education a annoncé jeudi matin qu’il quitte le parti Bleu-Blanc. « J’espérais ne pas en arriver à ce jour, mais nous n’avons pas réussi à surmonter nos divergences » a-t-il expliqué en substance. Ram Shefa faisait partie des trois députés, avec Assaf Zamir et Micky Haïmovitch qui avaient voté contre l’avis de Benny Gantz lors du vote sur le report du délai du budget afin d’éviter de nouvelles élections.

La situation au sein de ce parti devient surréaliste alors que son président, Benny Gantz, déclarait encore mercredi qu’il était là pour au moins huit ans encore : sur les quinze députés qui restaient après la scission d’avec Yesh Atid-Telem, sept ont désormais quitté le parti, dont deux membres du triumvirat : Avi Nisenkorn et Gaby Ashkenazy. Un mouvement qui risque encore de se poursuivre au point de laisser le général sans troupes derrière lui et une disparition pure et simple de la Knesset.

Photo Hadas Parush / Flash 90