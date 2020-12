Effet d’annonce électoral ou réelle volonté de prendre les choses en main une fois pour toutes, le ministre Tsahi Hangebi, chargé du repeuplement juif (Hityashvout), a annoncé jeudi la création d’un organisme qui sera chargé de lutter contre toutes les constructions arabes illégales sur des terres domaniales dans les zones C de Judée-Samarie, placées en principe sous contrôle israélien exclusif selon les accords d’Oslo.

Mais accord d’un côté, et violations ‘palestiniennes’ de l’autre, depuis des années, l’Autorité Palestinienne se livre à une colonisation rampante dans ces zones en y installant des constructions et des infrastructures, imposant ainsi des réalités sur le terrain en vue d’un futur « Etat palestinien ». Pour ce faire, elle est aidée logistiquement et financièrement par l’Union européenne, qui s’ingère ainsi de manière grossière dans les affaires israéliennes, sans pour autant que les autorités ne renvoient l’UE dans les cordes.

Récemment, l’organisation Im Tirtsou révélait même l’existence d’une « innocente » organisation écologiste jordanienne qui effectue des plantations d’arbres dans les zones C afin d’isoler progressivement les localités juives les unes des autres et prendre le contrôle de plus en plus de territoires.

Après d’innombrables avertissements restés sans réponse, le gouvernement souhaite apparemment prendre le taureau par les cornes avant qu’il ne soit trop tard. Tsahi Hanegbi a annoncé que l’organisme qui sera créé, avec l’accord du Premier ministre, suppléera aux actions déjà menées par le conseil des localités juives de Judée-Samarie et l’organisation Regavim, en effectuant notamment de nombreuses rondes et en observant avec des moyens technologiques tout ce qui se passe dans les zones C de Judée-Samarie. Un budget de 20 millions de shekels pour l’année 2021 a été affecté à ce projet. Cet organisme sera doté de véhicules ainsi que de drones multirotors équipés d’appareils photos et caméras qui transmettront les informations à Tsahal, à la police et à l’Administration civile en Judée-Samarie.

Lors de son annonce, Tsahi Hanegbi a déclaré : « En étroite concertation avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, nous nous mobilisons avec détermination dans le combat contre la tentative de mainmise hostile sur les zones C. Les conseils régionaux et locaux de Judée-Samarie recevront des budgets afin de mettre sur pied des dispositifs efficaces qui barreront la route au plan affiché de l’Autorité Palestinienne d’imposer des réalités sur le terrain, en violation de la loi et des accords signés avec Israël ».

L’avenir dira si le perfectionnement bienvenu du dispositif d’observation et d’information sera suivi des mesures de rétorsion rapides, adéquates et dissuasives au niveau du gouvernement et de Tsahal.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL