Un post publié par le ministre des Affaires étrangères a entraîné un torrent de réactions moqueuses d’internautes. Voulant montrer à quel point il a été bien reçu lors de sa visite en Egypte le ministre a souligné dans un post que les journalistes égyptiens ont partagé dans les médias la photo de sa rencontre avec le président Abd el-Fatah a-Sissi. Oups ! La photo que les journalistes ont diffusée était celle d’une rencontre entre le président égyptien et son homologue libanais Michal Aoun !! Après les innombrables réactions, le staff du ministre a retiré la photo et l’a remplacée par une photo de la rencontre entre Yaïr Lapid et le président égyptien, où contrairement au protocole diplomatique en vigueur dans le monde entier, ne figurait pas le drapeau d’Israël mais uniquement le drapeau égyptien.

Ces nouvelles bévues ont fait dire au journaliste Shaï Gulden : « Regardez les photos avant de les publier monsieur le ministre ! Juste regardez-les !!! » Concernant l’absence du drapeau, Shaï Gulden écrit : « Vous parlez de ‘paix chaude et d’un accueil chaleureux’? Mais les Egyptiens sont morts de rire ! C’est ainsi que se présente une humiliation et une offense à l’honneur national ! » « Yaïr Lapid est un fiasco ambulant », a poursuivi le journaliste qui rappelle les paroles d’Ayala Shaked d’il y a quelques semaines : « Yaïr Lapid nous produit chaque semaine un ‘attentat diplomatique' ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90