Selon le quotidien londonien en langue arabe A-Sharq al-Awast, les Etats-Unis auraient posé un ultimatum au gouvernement soudanais : normaliser ses relations avec Israël en échange du retrait du Soudan de la liste des Etats terroristes et aide économique accrue. Les autorités soudanaises seraient sommées de donner leur réponse avant jeudi soir.

Les médias soudanais rapportent que le gouvernement est divisé sur la question : le président de l’Etat, général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan et ses amis militaires au sein du gouvernement et de l’armée y sont favorables alors que les politiques et les ministres civils y sont opposés, à l’image du Premier ministre Abdallah Hamdok, qui dénonce ces pressions américaines.

Cette accélération voulue par les Etats-Unis pourrait être due à l’approche de l’élection présidentielle et du souhait de présenter un succès diplomatique supplémentaire.

Photo Pixabay