L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a sévèrement attaqué mercredi l’Unrwa et son nouveau directeur, l’italo-suisse Philippe Lazzarini, après un point de presse donné dimanche par ce dernier à des ambassadeurs et des représentants de pays donateurs dans les locaux de l’Onu.

Guilad Erdan a pourfendu cette agence superflue de l’Onu qui perpétue le confit et enseigne la haine : « Il a été prouvé que l’Unrwa permet l’existence de cellules terroristes dans ses locaux et permet l’enseignement de la haine dans ses écoles. En empêchant toute réinsertion des réfugiés dans les pays arabes ou dans l’Autorité Palestinienne, elle perpétue le conflit et n’a donc plus aucune raison d’être ».

Il a également rappelé que contrairement au Haut Commissariat aux Réfugiés de l’Onu (qui traite de tous les réfugiés du monde…sauf des ‘Palestiniens’, qui ont l’Unrwa pour eux seuls), l’Unrwa décide à elle seule et sans contrôle qui est « réfugié », gonflant ainsi artificiellement leur nombre pour des raisons financières évidentes. Par ailleurs et contrairement aux réfugiés qui sont sous la responsabilité du Haut Commissariat aux Réfugiés de l’Onu, l’Unrwa perpétue le statut de « réfugié » de manière héréditaire. On en est ainsi à la cinquième génération de « réfugiés » depuis la guerre déclenchée par les pays arabes en 1948.

L’ambassadeur d’Israël a appelé le nouveau directeur à agir pour que les livres scolaires en usage dans les écoles sous gestion de l’Unrwa cessent de diffuser la haine antisémite, le négationnisme de la Shoah et la glorification du terrorisme.

Philippe Lazzarini, conscient de l’image très ternie de l’agence après plusieurs scandales de corruption au plus haut niveau, a répondu qu’il allait s’en occuper, mais dans un langue qui ressemble à une tentative de noyer le poisson : « L’Unrwa agira dans les prochains temps pour élaborer un programme qui examinera les thèmes enseignés dans les écoles qu’elle gère. Selon ce plan, un rapport sera ensuite présenté aux responsables de l’agence avec des recommandations ».

Une grande phrase qui ne signifie pas grand chose. Ce qui se passe dans les centaines d’écoles placées sous la responsabilité de l’Unrwa et dont les équipes enseignantes sont formées d’une majorité de membres du Hamas a déjà fait l’objet de thèses, de livres, de films, de reportages en caméras cachées et d’innombrables témoignages. Dire vouloir « étudier la question » n’est que sable jeté aux yeux. Et ni le Hamas ni le Fatah n’accepteront jamais de renoncer à leur arme la plus efficace dans la poursuite du conflit : l’endoctrinement de chaque nouvelle génération.

Photo Représentation d’Israël à l’Onu