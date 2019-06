Avec les rumeurs et informations contradictoires qui se suivent, le Premier ministre et chef du Likoud a voulu rassurer l’électorat et les partis de sa coalition précédente. Binyamin Netanyahou a d’abord nié tout contact entre le Likoud et les dirigeants de Bleu-Blanc et encore moins avoir proposé un accord de rotation avec Benny Gantz à la tête du gouvernement. Il a exprimé ses remerciements au président de la Knesset Yuli Edelstein pour ses efforts dans le but d’éviter de nouvelles élections et a indiqué qu’il le recevra dans les jours qui viennent. Enfin, il affirmé n’avoir aucune intention de renoncer aux partenaires naturels du Likoud.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90