Le Premier ministre Binyamin Netanyhaou a annoncé sa décision prise sur recommandation du ministère de la Santé et tous les experts: « Quiconque arrivera de l’étranger devra être mis en quarantaine à domicile durant deux semaines. Il s’agit d’une décision difficile mais elle est nécessaire pour protéger la santé de la population, ce qui est une priorité. Cette décision sera en vigueur durant deux semaines et elle n’est pas rétroactive ». Pour les Israéliens, la quarantaine sera immédiate, pour les touristes la mesure prendra effet dans 72 heures et chaque touriste devra justifier d’un lieu d’isolement.

Lors de la conversation qu’a eu dimanche Binyamin Netanyahou avec le vice président américain Mike Pence, il a été convenu que la décision israélienne sera étendue à tous les pays du monde et pas seulement aux Etats-Unis et à certains pays d’Europe.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90