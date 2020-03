Une semaine a suffi pour que l’alliance Avoda-Gesher-Meretz implose. Orly Lévy-Abecassis est sortie de son silence et a annoncé qu’elle non plus ne soutiendra pas un gouvernement qui se reposerait sur un soutien quelconque de la Liste arabe unifiée. Mais elle a aussi annoncé qu’elle « ne se sent plus liée à l’accord d’union avec Meretz ». Ce faisant, Orly Lévy-Abecassis plante encore un clou dans le cercueil du gouvernement que Benny Gantz comptait former avec le soutien des partis arabes. Pour l’instant, quatre députés ont ouvertement annoncé leur opposition à un tel gouvernement.

Concernant Meretz, la président de Gesher a rappelé que son alliance avec ce parti d’extrême gauche était de nature politique et non idéologique.

Dans son annonce, Orly Lévy-Abecassis a dit: « Au vu des derniers développements politiques et alors que sous nos yeux disparaissent les normes et les valeurs de base, je tiens à dire: nous sommes les témoins de leaders qui se sont engagés à être fiables et responsables mais qui se livrent ces jours-ci à des tentatives lamentables et sont prêts à payer n’importe quel prix à quiconque leur permettra de former un gouvernement minoritaire qui reposeraient sur des éléments peu fiables(…) Il est également regrettable que des décisions d’une ampleur telle qu’un soutien de la Liste arabe et de Balad se discutent en cercles restreints par des personnes qui pensent entraîner avec eux tout leur bloc. Mais je le dis tout de suite: moi, je ne me sens aucunement engagée. Je ne soutiendrai donc pas un gouvernement qui reposerait sur une collaboration quelconque avec la Liste arabe unifiée et je ne sens plus liée non plus à l’alliance avec Meretz qui a été imposée à Amir Peretz sous pression de Bleu-Blanc. Je l’avais déjà dit avant les élections et je le répète maintenant comme je l’ai dit à mon associé Amir Peretz dès les dernières élections. Les citoyens d’Israël sont en droit d’attendre de leurs représentants qu’ils se comportent avec responsabilité et fiabilité et qu’ils tiennent leurs promesses électorales qui leur ont procuré le vote des électeurs ».

Colère à Meretz

Les réactions à Meretz sont très virulentes. Le président Nitzan Horowitz a déclaré: « Orly Lévy-Abecassis vient de cracher au visage de nos électeurs. Elle doit rendre son mandat. Ce qu’elle a dit est totalement irresponsable et révoltant. Durant toute la campagne électorale, Avoda-Gesher-Meretz a affirmé être en faveur d’un gouvernement Gantz minoritaire soutenu par la Liste arabe. Sa volte-face constitue un camouflet à nos électeurs. Elle doit céder la place qu’elle a obtenue à la Knesset grâce aux électeurs de gauche et la donner au candidat suivant sur la liste ».

Tamar Sandberg quant à elle a écrit sur Twitter: « Quelle honte! L’attitude d’Orly Lévy-Abecassis envers les représentants arabes est infâme et raciste. Elle a été élue à la Knesset sur notre dos, avec des voix de gauche en faveur d’un gouvernement Gantz minoritaire soutenu par la Liste arabe. Elle doit démissionner sans délai. Elle n’a pas le droit d’empêcher la formation d’un gouvernement de gauche ».

Au Parti travailliste pas encore de réaction officielle, mais des sources en provenance du parti révèlent qu’Ami Peretz a été « stupéfait » par l’annonce d’Orly Lévy-Abecassis.

