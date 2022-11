Les négociations pour la formation du gouvernement peinent à avancer. A peine l’annonce d’une avancée faite que d’autres obstacles surgissent.

Alors que le Likoud semblait s’être mis d’accord avec la Tsionout Hadatit en lui octroyant le poste de ministre des Finances ainsi qu’un poste de ministre des implantations et celui de l’alya et de l’intégration, hier soir (mardi), le parti de Betsalel Smotrich annonçait que le dialogue était rompu: »le Likoud est revenu sur ses engagements, nous retournons au point de départ ».

Le Likoud dément totalement ces affirmations. Il prétend avoir refusé les demandes formulées par Smotrich après être parvenu à un accord, à savoir de retirer un certain nombre de pouvoirs à d’autres ministères pour les attribuer au ministère des Finances.

Par ailleurs, il aurait été convenu que Smotrich et Derhy seraient ministres des Finances en rotation. Au sein de la Tsionout Hadatit, on soutient que cette rotation a été proposée pour le ministère de l’Intérieur et des Transports.

Parallèlement, face au grand nombre de portefeuilles qu’obtiendrait Shass, le deuxième parti orthodoxe, celui de Yahadout Hatorah, a décidé de rompre les négociations tant qu’il n’aurait pas obtenu d’explication sur ce chiffre par rapport à ce qu’il reçoit. Il a demandé, entre autres, d’être à la tête du ministère de l’égalité sociale, en plus de ce qu’il avait déjà obtenu, dont le Logement et la présidence de la commission des Finances.

Un autre point d’achoppement: le ministère du Neguev et de la Galilée. Octroyé à Shass, le parti d’Otsma Yehoudit menace de ne pas entrer dans la coalition s’il ne l’obtient pas. D’après Itamar Ben Gvir, pendant toute la campagne, son parti a promis d’agir pour la périphérie, et il ne rentrera dans la coalition que s’il a les moyens de tenir sa promesse.

Toutes ces tensions s’ajoutent à celles qui commencent à se faire de plus en plus grandes au sein du Likoud, où la distribution des portefeuilles n’a pas encore commencé.

Sans surprise, le gouvernement ne prêtera pas serment cette semaine.

Néanmoins, après le double attentat à Jérusalem ce matin, de nombreuses voix s’élèvent au sein de la population et des partis politiques pour accélerer la formation d’un gouvernement afin de s’occuper au plus vite de la question du terrorisme qui a fait plus de 30 morts depuis le début de l’année 2022.