Arié Sheshopek, 15 ans, attendait le bus ce matin à l’entrée de Jérusalem pour se rendre à la yeshiva quand a explosé la bombe.Grièvement blessé il n’a pas survécu. Arié habitait Jérusalem dans le quartier de Har Nof.

19 blessés sont également à déplorer dans l’attentat survenu ce matin aux alentours de 7h dans une station de bus très fréquentée.

La bombe qui a explosé était chargée de clous et de vis afin de causer le plus de dégâts possible