Le Premier ministre Naftali Benett s’est envolé pour une visite officielle au Bahreïn. Ce sera la première visite d’un Premier ministre israélien dans ce royaume grâce à la signature des Accords d’Abraham. Durant son séjour, Naftali Benett rencontrera le roi Hamed ben Issa al-Khalifa, le prince-héritier Salmane ben Hamed al-Khalifa. Les deux dirigeants s’étaient déjà entretenus en marge du sommet de l’Onu sur les changements climatiques au mois de novembre à Glasgow, où le roi avait invité Benett à se rendre au Bahreïn. Les discussions porteront sur la situation régionale, le renforcement et l’élargissement des Accords d’Abraham et sur le développement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, y compris le domaine militaire et sécuritaire.

Le Premier ministre rencontrera également les ministres bahreïnis des Finances, de l’Industrie et des Transports ainsi que des représentants de la petite communauté juive locale.

Photo Avi Ohayon / GPO