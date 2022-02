Le député Yoav Kich (Likoud), coprésident du lobby parlementaire pour Eretz Israël a adressé un courrier urgent au commandant de la police Yaakov Shabbtaï. Il lui demande instamment de faire en sorte que la sécurité des habitants juifs du quartier Shimon Hatzadik soit assurée par une présence policière accrue et ferme. Le député a averti que dans le cas contraire, le lobby se réunira sur le lieu où le député Itamar Ben-Gvir a établi son bureau parlementaire provisoire. Ce lobby est l’un des plus importants de la Knesset et compte 55 membres, mais il est peu probable que les membres appartenant aux partis de la coalition s’y rendent. Yoav Kich a dénoncé l’expulsion violente d’Itamar Ben-Gvir dimanche soir et a attribué cette décision à l’échelon politique « qui est mené du bout du nez par le parti Ra’am ».

Lundi, l’adjoint au maire de Jérusalem Arié King s’est rendu à Shimon Hatzadik et a déploré selon lui « le laxisme de la police » face aux émeutiers arabes. Il a également appelé à une présence plus visible et ferme des forces de l’ordre.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90