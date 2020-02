Le ministre de la Défense part lundi pour Washington pour sa première visite officielle ès-qualités. Il y sera reçu par son homologue américain Mark Esper et aura droit à un accueil officiel par la garde nationale au Pentagone. Au programme des entretiens, les défis auxquels Israël fait face dans la région, l’hégémonie iranienne et son programme nucléaire. Durant son séjour, Naftali Benett rencontrera aussi l’ambassadeur d’Israël Ron Dermer ainsi que des responsables de l’Administration américaine, parmi eux des sénateurs et des membres de la chambre des Représentants au Congrès. Le ministre recevra aussi des dirigeants de la communauté juive locale, sans oublier toute une série d’interviews dans des médias nationaux et internationaux.

Naftali Benett compte aussi sur ce voyage pour expliquer sa position quant au Plan Trump et ses réserves sur certains de ses points.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense