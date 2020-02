L’un des membres du « cockpit » quadricéphale de Bleu-Blanc a tenu des propos contraires à ceux martelés par le président du parti Benny Gantz depuis qu’il est entré en politique. Cette fois-ci il s’agit de Gaby Ashkenazy, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui a précisé qu’un gouvernement Gantz ne stopperait pas le transfert d’argent qatari vers la bande de Gaza mais s’efforcerait de trouver un arrangement avec le Hamas. C’est ce que fait d’ailleurs le gouvernement Netanyahou. Or, Benny Gantz dénonce constamment cette politique et promet « qu’il fera cesser le paiement de rançons » à l’organisation terroriste…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90